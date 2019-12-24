«Я не верю в то, что ему самому надо переться на должность премьер-министра. Хотя, возможно, его могут и заставить, потому что Гончарук уже на пути к тому, чтобы полностью ухайдокать страну», — сказала она.
Более того, продолжила эксперт, внешние игроки хотели бы видеть Авакова на посту премьера именно потому, что для теоретического отстранения премьер-министра нужно гораздо меньше поводов, чем для увольнения премьер-министра.
И если Аваков все же займет этот пост, добавила юрист, у него просто не будет времени и возможности контролировать свои праворадикальные организации и националистические батальоны.
Но сейчас, указала Монтян, Авакову вряд ли грозит какая-то опасность, поскольку пока у него есть плотные связи с американским посольством, которое он устраивает, как человек, способный курировать и купировать протесты на Украине.