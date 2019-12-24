Глава МВД Украины Арсен Аваков не собирается становиться премьер-министром, потому что иначе ему придется решать множество проблем страны. Но Запад может заставить его пойти на это. Об этом рассказала адвокат и политический блогер Татьяна Монтян в недавнем интервью «ПолитНавигатору»

Монтян рассказала, когда станет ясно, что Украина развалится окончательно © Facebook/Таня Монтян

Более того, продолжила эксперт, внешние игроки хотели бы видеть Авакова на посту премьера именно потому, что для теоретического отстранения премьер-министра нужно гораздо меньше поводов, чем для увольнения премьер-министра.

И если Аваков все же займет этот пост, добавила юрист, у него просто не будет времени и возможности контролировать свои праворадикальные организации и националистические батальоны.

Но сейчас, указала Монтян, Авакову вряд ли грозит какая-то опасность, поскольку пока у него есть плотные связи с американским посольством, которое он устраивает, как человек, способный курировать и купировать протесты на Украине.