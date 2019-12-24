«Сейчас мы против» — адвокат об участии «беркутовцев» в обмене заключенными
«Сейчас мы против» — адвокат об участии «беркутовцев» в обмене заключенными
© Андрей Лубенский
«Беркут» опять пытаются вычеркнуть из списка на обмен», — написал он.

По его словам, речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинеченко и Павле Аброськине.

Рыбин призвал украинскую власть выполнять договоренности в том варианте, в котором они были достигнуты.