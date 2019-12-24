Адвокат Валентин Рыбин утверждает, что украинская сторона вычеркивает из списка на обмен с ДНР и ЛНР троих бывших бойцов батальона спецназначения «Беркут», которые являются обвиняемыми по делам Майдана и находятся в СИЗО. Об этом 24 декабря он рассказал в Facebook
«Беркут» опять пытаются вычеркнуть из списка на обмен», — написал он.
По его словам, речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинеченко и Павле Аброськине.
Рыбин призвал украинскую власть выполнять договоренности в том варианте, в котором они были достигнуты.
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