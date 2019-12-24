Труба заявил, что прослушку в его кабинете установил действующий сотрудник ГБР
Труба заявил, что прослушку в его кабинете установил действующий сотрудник ГБР
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«Изменения в закон о ГБР подписаны. Со вступлением в силу, директор и заместители досрочно прекращают полномочия. Это, конечно, политическая, а не правовая норма», — написал он.

Он также выразил убеждение, что он сделал свою работу без всякой поддержки, меньше, чем за год.