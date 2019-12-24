Глава Госбюро расследований Роман Труба считает норму закона о перезагрузке ГБР, согласно которой его руководство со вступлением в силу будет уволено, политической. Об этом 24 декабря он написал в своем Telegram

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