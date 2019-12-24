Глава Госбюро расследований Роман Труба считает норму закона о перезагрузке ГБР, согласно которой его руководство со вступлением в силу будет уволено, политической. Об этом 24 декабря он написал в своем Telegram
«Изменения в закон о ГБР подписаны. Со вступлением в силу, директор и заместители досрочно прекращают полномочия. Это, конечно, политическая, а не правовая норма», — написал он.
Он также выразил убеждение, что он сделал свою работу без всякой поддержки, меньше, чем за год.
Украина.ру на Youtube
Новости БЕЗ политики и Украины: таежный почтальон, пожар и потасовка на концерте Коржа