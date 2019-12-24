Ранее фанаты «Райо Вельекано» сорвали поединок с клубом «Альбасете» выкриками в адрес Романа Зозули. Болельщики обвинили футболиста в нацизме, после чего тот ушел с поля и расплакался в раздевалке. После перерыва команда отказалась выходить на поле.
«Да, это не уровень президента и не его дело вмешиваться в эти проблемы. Мало ли кто там кого из футболистов украинского происхождения обидели. Но он решил на этом попиариться — пускай попиарится. Какая страна — такие президенты», — категоричен эксперт.
По его мнению, Зозуля попался под руку фанатам «Райо» не потому, что финансировал войну в Донбассе (тем более что не все, кто финансирует войну в Донбассе, это афиширует), а потому, что он вполне конкретно выражал свои симпатии к украинским националистам.
В Испании, добавил политолог, как и на Западной Украине, есть регионы, где одни люди симпатизируют нацистам, а другие их ненавидят: вот и Зозуля попал в тот клуб, который нацистов не любит.