Президент Украины Владимир Зеленский заступился за обвиненного в нацизме футболиста Романа Зозулю в силу своей неопытности и некомпетентности. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

«Ищем смыслы» с Арменом Гаспаряном: герои Украины нацист Зозуля и антисемит Марущинец © Скриншот из видео Украина.ру

«Да, это не уровень президента и не его дело вмешиваться в эти проблемы. Мало ли кто там кого из футболистов украинского происхождения обидели. Но он решил на этом попиариться — пускай попиарится. Какая страна — такие президенты», — категоричен эксперт.

По его мнению, Зозуля попался под руку фанатам «Райо» не потому, что финансировал войну в Донбассе (тем более что не все, кто финансирует войну в Донбассе, это афиширует), а потому, что он вполне конкретно выражал свои симпатии к украинским националистам.

В Испании, добавил политолог, как и на Западной Украине, есть регионы, где одни люди симпатизируют нацистам, а другие их ненавидят: вот и Зозуля попал в тот клуб, который нацистов не любит.