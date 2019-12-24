Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, который недавно пожаловался журналистам на низкую зарплату, в ноябре получил около 65 тысяч гривен (174 тыс. рублей). Об этом 24 декабря сообщило издание «Украинские новости» со ссылкой на министерство

Хватает только на такси: министр Милованов пожаловался на маленькую зарплату © Facebook, Тимофей Милованов | Перейти в фотобанк составила 79,8 тыс. гривен (213,4 тыс. рублей).

Стоит отметить, что заместители министра, согласно документу, в ноябре получили намного больше, чем сам министр. Первый замминистра Павел Кухта получил 156,3 тысячи гривен (418 тыс. рублей), заместитель Тарас Высоцкий — 169 тысяч гривен (452 тыс. рублей), Светлана Панаиотиди — 150,8 тысяч гривен (403,3 тыс. рублей), Дмитрий Романович — 160,3 тысячи гривен (428,7 тыс. рублей).

Ранее Милованов заявлял, что зарабатывает 18 тысяч гривен (48,2 тыс. рублей) и этих денег ему «ни на что не хватает», поэтому он живет на накопления.