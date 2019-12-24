Акцентируя внимание на том, что как минимум трое из пяти подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета являются внештатными сотрудниками СБУ, глава МВД Украины Арсен Аваков пытается переподчинить себе всех радикалов и «атошников». Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

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Кроме того, по его словам, неподконтрольные никому националисты и герои «АТО» стали брать большое количество заказов на убийства и захваты собственности, в чем они тоже составили конкуренцию министру.

Поскольку Аваков претендует на статус «неформального диктатора всея Украины» и единственной вооруженной силы, обеспечивающей безопасность государства, он таким образом избавляется от конкурентов и решает свои финансовые задачи, указал политолог.

Выбор пал именно на расследование дела Шеремета именно потому, добавил Ищенко, что общество потеряло к нему особый интерес, и потому что в этом случае министру не пришлось бы занимать чью-то сторону, в отличие от дела Бузины или убийства трехлетнего ребенка.