«Это дискредитация потенциальных конкурентов Авакова. Второй след, поскольку они все «герои АТО», направлен к Вооруженным силам Украины. Это дискредитация второй силы, способной противостоять Авакову в силовом блоке», — пояснил эксперт.
Кроме того, по его словам, неподконтрольные никому националисты и герои «АТО» стали брать большое количество заказов на убийства и захваты собственности, в чем они тоже составили конкуренцию министру.
Поскольку Аваков претендует на статус «неформального диктатора всея Украины» и единственной вооруженной силы, обеспечивающей безопасность государства, он таким образом избавляется от конкурентов и решает свои финансовые задачи, указал политолог.
Выбор пал именно на расследование дела Шеремета именно потому, добавил Ищенко, что общество потеряло к нему особый интерес, и потому что в этом случае министру не пришлось бы занимать чью-то сторону, в отличие от дела Бузины или убийства трехлетнего ребенка.