Одесситы попросили Зеленского остановить застройку Черноморского яхт-клуба
Одесситы попросили Зеленского остановить застройку Черноморского яхт-клуба
© president.gov.ua | Перейти в фотобанк
Отмечается, что Кравченко отращивает волосы с пяти лет. Сейчас их длина достигла почти двух метров.

«Многие мужчины восхищаются моими волосами, просят о встрече, хотят приехать, приглашают меня в свои страны… Обычно я не отвечаю на такие сообщения, чтобы не давать им надежды», — рассказала Кравченко.

 