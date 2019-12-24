Жительница Одессы, 34-летняя модель Алена Кравченко, которая обрела мировую славу благодаря двухметроой длине волос, рассказала, что ей постоянно поступают предложения руки и сердца от мужчин из разных стран. Об этом 23 декабря одесситка рассказала в интервью британской газете Daily Mail
Отмечается, что Кравченко отращивает волосы с пяти лет. Сейчас их длина достигла почти двух метров.
«Многие мужчины восхищаются моими волосами, просят о встрече, хотят приехать, приглашают меня в свои страны… Обычно я не отвечаю на такие сообщения, чтобы не давать им надежды», — рассказала Кравченко.
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