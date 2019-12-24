Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий перезапуск Государственного бюро расследований (ГБР) и увольнение Романа Трубы с поста главы ведомства. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщили на сайте Верховной Рады

Согласно документу, ведомство перестанет быть центральным органом исполнительной власти и станет государственным правоохранительным органом.

В течение пяти дней с момента вступления закона в силу президент должен назначить нового исполняющего обязанности руководителя ГБР. Постоянного директора глава государства может назначить по представлению конкурсной комиссии. В ее состав войдут по три представителя от Верховной Рады, Кабинета министров и президента. По квоте Кабмина также будут представлены международные организации.

Реформа ГБР: Зеленский подчиняет себе антикоррупционные органы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В документе также отмечаются причины, по которым президент может уволить главу бюро: заявление по собственному желанию, назначение на другую должность, 65-летний возраст, состояние здоровья, недееспособность, уголовное/коррупционное преступление, прекращение украинского гражданства, смерть, необоснованные активы. Также в список причин для увольнения была добавлена «вывод Дисциплинарной комиссии о грубом нарушении правил профессиональной этики».

По таким же причинам глава Госбюро сможет увольнять своих заместителей.