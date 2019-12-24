Кабинет министров Украины проголосовал за запуск сервиса check.gov.ua, с помощью которого можно предоставлять квитанции в электронной форме. Об этом 24 декабря сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в своем Facebook

«Сейчас, если вы платите за госуслуги (паспорт, авто, загс и т.п.) — у вас требуют квитанцию из банка. Поэтому вы обычно не можете просто платить через Интернет-банк или мобильное приложение… Теперь вместо бумажной квитанции вы предоставляете просто ее код. Тот, кто проверяет платеж, просто заходит на check.gov.ua и вводит этот код», — написал министр.

Минус четыре миллиона украинцев. Министр Дубилет рассказал, как безвиз повлиял на миграцию © Facebook, Дмитрий Дубилет

Также планируется открыть горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме.