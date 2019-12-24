«Сейчас, если вы платите за госуслуги (паспорт, авто, загс и т.п.) — у вас требуют квитанцию из банка. Поэтому вы обычно не можете просто платить через Интернет-банк или мобильное приложение… Теперь вместо бумажной квитанции вы предоставляете просто ее код. Тот, кто проверяет платеж, просто заходит на check.gov.ua и вводит этот код», — написал министр.
Пока к сервису подключены два банка — "ПриватБанк" и monobank. Другие банки подключатся в ближайшее время. В течение месяца министерства изменят должностные инструкции во всех точках предоставления государственных услуг.
Также планируется открыть горячую линию, куда украинцы смогут жаловаться, если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме.