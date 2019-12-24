Что больше всего повлияло на жизнь обычных граждан Украины в уходящем 2019 году в комментарии изданию Украина.ру рассказал руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

«Что касается тех событий, которые повлияли на жизнь украинских граждан, то здесь нужно рассматривать несколько другие темы. И первым в этом ряду, безусловно, стоит подорожание коммунальных услуг, которое ударило по кошелькам практически всех украинцев.

Второе событие, которое рискует стать весьма заметным уже в ближайшее время — это создание пирамиды ОВГЗ (Облигаций внутреннего государственного займа — ред.) По существу это полный аналог МММ только проводимый самим государством. Очевидно, что данная финансовая пирамида рискует рухнуть уже в следующем году и это отразится на каждом гражданине страны», — убежден политолог.

При этом Павел Рудаков особо выделил еще одно важное событие уходящего года, хоть и поставил его на третье место. По его мнению, для украинского общества было крайне важно то, что стартовал обмен пленными и удерживаемыми лицами, первый этап которого прошел в начале сентября, а второй ожидается если не в конце текущего года, то в самом начале следующего.

Проблемы с обменом. Вернутся ли пленные из Украины и России домой до Нового года? © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Я хочу сказать, что среди нормальных людей, и даже со стороны самых «черноротых» псевдопатриотов этот факт был воспринято очень позитивно, и поэтому я вынес бы это в список событий года, которые непосредственно повлияли на жизнь простых людей», — убежден Рудяков

А вот отвечая на шутливый вопрос, кто мог бы стать для украинцев настоящим Дедом Морозов, политолог однозначно определил для этой роли нынешнего президента Владимира Зеленского.

«Конечно, Петр Порошенко мог бы побороться за это высокое звание, но он бы проиграл президенту вчистую. Так что Зеленский на роль Деда Мороза — вне конкурса». — считает политолог.