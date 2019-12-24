Против этой инициативы высказались 64% респондентов. Еще 7% оказались безразличны к вопросу о переносе праздника, и 4% не смогли ответить.
Больше сторонников идеи переноса Рождества на Западе: 43% поддерживают и почти столько же не поддерживают. В других регионах опрошенные скорее против переноса: в центре 23% — за и 66% — против, на юге — 15% и 74% соответственно, на Востоке — 14% и 74%.
Опрос проводился среди жителей Украины от 18 лет и старше среди 2 тысяч респондентов. Погрешность составляет не более 2,2%.