Какие 3 события в уходящем году стали самыми заметными для Украины, в комментарии изданию Украина.ру рассказал руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

«Думаю, нужно несколько разделить градацию самых важных событий в прошедшем году. Тут стоит рассматривать 3 события, которые являются для Украины наиболее яркими в имиджевом плане. А вот те события, которые повлияли на непосредственную жизнь наших граждан, — это несколько другое, смешивать их, пожалуй, не стоит.

Если обращаться к тем событиям, которые были на слуху, то первое по значимости это, безусловно, президентские выборы, и даже не сам факт их проведения, а их результат. Сложно выделить более яркое событие, чем оглушительное поражение Порошенко и столь же безоговорочную победу Владимира Зеленского», — подчеркнул политолог.

Выводы 2019 года: «Украину надо менять» © РИА Новости, Нина Зотина

А вот третьим по важности событием эксперт выделил состоявшийся 9 декабря в Париже саммит лидеров стран нормандского формата, который пусть и не решил всех проблем, но позволил разморозить диалог по Донбассу и может стать сигналом для начала действенного мирного процесса в регионе.