Так, в соответствии с приложением третьего регламента Европарламента и Верховной Рады, странами происхождения, которые могут использовать названия «коньяк», «арманьяк», «граппа» и «бренди де херес», определены Франция, Италия и Испания.
«Учитывая, что на Украине закончился переходный период после подписания соглашения о ЗСТ (зоне свободной торговли. — Ред.), ТПП Украины прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием "коньяк", "арманьяк", "граппа", "бренди де херес"», — сообщил первый вице-президент ТПП Михаил Непран.
По его словам, взамен с Украины отныне будет экспортироваться игристое вино и бренди в соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности.
Ранее проект «Географические указания в Украине» проводил онлайн-голосование за новое название для коньяка. Украинцы предложили, в частности, такие наименования, как «кьянок», «дубовик», «дубняр», «брунат», «каннук», «укрньяк», «солнцедар», «виндар» и «бревис».