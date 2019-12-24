Украина прекратила экспорт спиртных напитков, обозначаемых как «коньяк» и «шампанское» - вместо этого будут вывозиться бренди и игристое вино, передает пресс-служба Торгово-промышленной палаты (ТПП) страны 23 декабря

Дубовик, бурштын или укрньяк: Украинцы определились, как называть коньяк © CC0, Pixabay

«Учитывая, что на Украине закончился переходный период после подписания соглашения о ЗСТ (зоне свободной торговли. — Ред.), ТПП Украины прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием "коньяк", "арманьяк", "граппа", "бренди де херес"», — сообщил первый вице-президент ТПП Михаил Непран.

По его словам, взамен с Украины отныне будет экспортироваться игристое вино и бренди в соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности.

Ранее проект «Географические указания в Украине» проводил онлайн-голосование за новое название для коньяка. Украинцы предложили, в частности, такие наименования, как «кьянок», «дубовик», «дубняр», «брунат», «каннук», «укрньяк», «солнцедар», «виндар» и «бревис».