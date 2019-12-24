Госбюро расследований Украины (ГБР) открыло уголовное дело против сотрудников ГУ Госслужбы по ЧС в Луганской области из-за пожара в психоневрологическом интернате Старобельска. Об этом сообщила пресс-служба ГБР 24 декабря

Еще один пострадавший скончался после пожара в психиатрической больнице Одессы © РИА Новости, Варвара Гертье | Перейти в фотобанк

Отмечается, что действия должностных лиц ГСЧС привели к гибели четырех пациентов учреждения.

«Следствие даст оценку действиям должностных лиц ГУ ГСЧС в Луганской области, которые предварительно осуществляли надзор и проверку функционирования аварийно-спасательных систем лечебного учреждения», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование ведется по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Если вина будет доказана, виновникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.