В воскресенье, 22 декабря, в корпусе №1 Луганского областного психоневрологического диспансера, расположенного в селе Бутковке Старобельского района, где на лечении находились 113 пациентов, произошел пожар.
Отмечается, что действия должностных лиц ГСЧС привели к гибели четырех пациентов учреждения.
«Следствие даст оценку действиям должностных лиц ГУ ГСЧС в Луганской области, которые предварительно осуществляли надзор и проверку функционирования аварийно-спасательных систем лечебного учреждения», — говорится в сообщении.
Досудебное расследование ведется по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Если вина будет доказана, виновникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.