«К детскому писателю из Черкасс Олегу Слепынину снова ворвалась с обыском следственная группа. Без адвоката. Вроде бы в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по показаниям нового свидетеля», — рассказал Скворцов.
Весной 2019 года СБУ провела обыски и возбудила дело в отношении Слепынина из-за «распространения провокационных материалов, разжигавших религиозную вражду». По данным СМИ, писатель размещал в сети материалы о томосе.
Олег Слепынин — русский писатель, живущий в Черкассах, обладатель нескольких международных литературных и журналистских премий.