Сотрудники Службы безопасности Украины в Черкассах снова провели обыск у писателя, члена Союза писателей России Олега Слепынина, которого обвиняют в размещении публикаций против томоса. Об этом на своей странице в Facebook во вторник, 24 декабря, сообщил друг писателя Дмитрий Скворцов

«К детскому писателю из Черкасс Олегу Слепынину снова ворвалась с обыском следственная группа. Без адвоката. Вроде бы в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по показаниям нового свидетеля», — рассказал Скворцов. Год с томосом © пресс-служба президента Украины / Михайло Палінчак | пресс-служба президента Украины / Михайло Палінчак | Перейти в фотобанк Олег Слепынин — русский писатель, живущий в Черкассах, обладатель нескольких международных литературных и журналистских премий.