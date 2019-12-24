«Удивляет, что из Киева все время идут противоречивые сигналы. Сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Мы так и не понимаем все-таки, чего хочет киевская власть, на что она решится и способна реализовать, и все-таки мнение по ключевым вопросам. Это очень важно, чтобы была определенность, пока такой определенности нет», — подчеркнула Матвиенко.
По ее словам, от представителей украинской власти ежедневно поступают разные сигналы, точки зрения и мнения, но нет решимости выполнять взятые на себя обязательства по реализации Минских соглашений.
Тем не менее ранее она выразила надежду на то, что уже предпринятые президентом Украины Владимиром Зеленским шаги смогут способствовать развитию диалога между Москвой и Киевом.