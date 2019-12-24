Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что у Киева нет определенной позиции по ключевым вопросам, в связи с чем оттуда поступают противоречивые сигналы. Она сказала об этом на брифинге 24 декабря, передает РИА Новости

Матвиенко рассчитывает, что предпринятые Зеленским шаги поспособствуют диалогу Украины и РФ © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, от представителей украинской власти ежедневно поступают разные сигналы, точки зрения и мнения, но нет решимости выполнять взятые на себя обязательства по реализации Минских соглашений.

Тем не менее ранее она выразила надежду на то, что уже предпринятые президентом Украины Владимиром Зеленским шаги смогут способствовать развитию диалога между Москвой и Киевом.