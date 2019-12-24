Отмечается, что 1 января 2019 года уже прошел первый такой марафон. В нем приняли участие до сотни горожан, которые бежали в новогодних костюмах.
«Все, кому идея встретить Новый год с трезвой головой пришлась по душе, уже собираются в компанию трезвенников на новый забег. Если ты за здоровый образ жизни, любишь бегать и считаешь, что Новый год нужно встречать на трезвую голову, то скорее присоединяйся к общегородской первоянварской пробежке!» — говорится в сообщении.
Утренняя первоянварская пробежка в 2020 году стартует 1 января в 10:00 (11:00 по мск).
Участники соберутся возле памятника Шевченко на площади Победы. Забег планируется до кинотеатра «Победа» (3,5 км). Новогодняя атрибутика приветствуется.