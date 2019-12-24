Жители Мелитополя, которые ведут здоровый образ жизни и не собираются употреблять алкоголь в Новый год, побегут марафон первого января. Об этом 24 декабря сообщается на сайте «РИА Мелитополь»

Супрун назвала худший подарок для ребенка на Новый год © Facebook/Уляна Супрун

«Все, кому идея встретить Новый год с трезвой головой пришлась по душе, уже собираются в компанию трезвенников на новый забег. Если ты за здоровый образ жизни, любишь бегать и считаешь, что Новый год нужно встречать на трезвую голову, то скорее присоединяйся к общегородской первоянварской пробежке!» — говорится в сообщении.

Утренняя первоянварская пробежка в 2020 году стартует 1 января в 10:00 (11:00 по мск).

Участники соберутся возле памятника Шевченко на площади Победы. Забег планируется до кинотеатра «Победа» (3,5 км). Новогодняя атрибутика приветствуется.