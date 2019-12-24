Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду на то, что предпринятые президентом Украины Владимиром Зеленским шаги будут способствовать диалогу Москвы и Киева. Она сказала об этом на брифинге 24 декабря, передает РИА Новости

Майдан от Авакова, рейтинг Зеленского растёт, успех переговоров Россия — Украина. Главное на неделе с 16 по 20.12 от экспертов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк заявила Матвиенко.

Она отметила, что в отношениях РФ и Украины произошел «целый ряд позитивных изменений». Так, по ее словам, встреча в «нормандском формате» подтвердила безальтернативность Минских соглашений и обязательность имплементации «формулы Штайнмайера».

До этого произошли позитивные изменения по обмену удерживаемыми лицами, и сейчас идет согласование по второму этапу обмена, а также были приняты решения о разведении сил и средств в трех точках на линии соприкосновения, добавила Матвиенко.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.