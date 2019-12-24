«Мы надеемся, что те шаги, которые уже предприняты, которые объявлены, они будут способствовать налаживанию диалога, налаживанию контакта», — заявила Матвиенко.
Она отметила, что в отношениях РФ и Украины произошел «целый ряд позитивных изменений». Так, по ее словам, встреча в «нормандском формате» подтвердила безальтернативность Минских соглашений и обязательность имплементации «формулы Штайнмайера».
До этого произошли позитивные изменения по обмену удерживаемыми лицами, и сейчас идет согласование по второму этапу обмена, а также были приняты решения о разведении сил и средств в трех точках на линии соприкосновения, добавила Матвиенко.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.