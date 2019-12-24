Американские элиты агрессивно настроены против газопровода «Северный поток-2», поэтому возможность провокаций и саботажа исключать нельзя. Об этом в опубликованном 23 декабря интервью изданию Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

По его словам, противодействовать завершению строительства газопровода противники «Северного потока-2», который свяжет Россию и Германию, могут не только юридическими, но и физическими методами.

«Это мое дикое предположение, абсолютно нереальное, потому что я в худшем сне не могу представить, что такое возможно. Но судя по абсолютно ожесточенному состоянию американских элит, настроениям против этого исторического проекта, который связывал бы Германию и Россию, нельзя такое исключить… Если это произойдет, будет война… Там может случайно что-то произойти. Провокации же очень легко сделать…» — считает политолог.

Немецкий эксперт Рар: США с помощью санкций могут ставить европейцев на колени © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк Александр Рар привел недавний допинговый скандал, из-за которого WADA не допустила российских спортсменов на Олимпиаду.

Швейцарская компания Allseas, суда которой прокладывали трубы для газопровода, вывела свои корабли из Балтийского моря после того, как вступили в силу санкции США в отношении «Северного потока-2».