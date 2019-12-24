Почтальон из графства Эссекс на юго-востоке Англии Пол Краш умер от усталости, доставляя письма и подарки к Рождеству. Об этом на днях сообщило издание Daily Star

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В один из дней почтальон вернулся в офис после двенадцатичасового рабочего дня и пожаловался на плохое самочувствие. Менее чем через час у него случился сердечный приступ и мужчина умер.

«Это было его проблемой. Он был человеком, который никогда не отказывался от переработок», — рассказали его коллеги.

У скончавшегося осталась жена и двое детей.