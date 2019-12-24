Мужчина работал водителем в почтовой фирме. В канун Рождества количество писем и посылок, которые необходимо доставлять ежедневно, возросло со 100 до 240. В таком режиме 42-летнему сотруднику пришлось работать несколько недель.
В один из дней почтальон вернулся в офис после двенадцатичасового рабочего дня и пожаловался на плохое самочувствие. Менее чем через час у него случился сердечный приступ и мужчина умер.
«Это было его проблемой. Он был человеком, который никогда не отказывался от переработок», — рассказали его коллеги.
У скончавшегося осталась жена и двое детей.