Местные выборы проходили в воскресенье, 22 декабря, в 23 регионах Украины.
По состоянию на 9:50 (10:50 мск), по данным «Слуги народа», было обработано 75% участков.
«У нас 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов. Таким образом, проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные партии, вместе взятые. Мы получили 33% всех участников, включая самовыдвиженцев. Каждый третий мандат — наш!» — говорится в сообщении.
По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в выборах принимали участие представители 29 политических партий. Всего было образовано 1734 территориальных одномандатных избирательных округа, а сумма на подготовку была предусмотрена в размере 21 842 200 гривен (325,6 миллионов рублей).