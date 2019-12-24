Кандидаты от фракции «Слуги народа» получили каждый третий мандат на первых выборах депутатов и глав сельских, поселковых, городских советов в объединенных территориальных громадах (ОТГ). Об этом сообщила пресс-служба партии 24 декабря

Все областные центры Украины готовы поддержать «слуг народа» на местных выборах — опрос © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

По состоянию на 9:50 (10:50 мск), по данным «Слуги народа», было обработано 75% участков.

«У нас 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов. Таким образом, проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные партии, вместе взятые. Мы получили 33% всех участников, включая самовыдвиженцев. Каждый третий мандат — наш!» — говорится в сообщении.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в выборах принимали участие представители 29 политических партий. Всего было образовано 1734 территориальных одномандатных избирательных округа, а сумма на подготовку была предусмотрена в размере 21 842 200 гривен (325,6 миллионов рублей).