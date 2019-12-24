С комбайнов «Джон Дир» сняли две навигационные системы общей стоимостью около двухсот тысяч гривен (свыше 500 тыс. рублей). Эти системы подходят и для других моделей этой техники.
«При этом электронику никто «с мясом» не вырывал — ее аккуратно вынули из разъемов, открутив болты крепления», — сообщает издание.
Как выяснили полицейские, комбайны, цена которых соответствует стоимости дорогого автомобиля, стояли не в закрытом ангаре, а под навесом.
Не смогли назвать точное время кражи и охранники. По их словам, воры проникли на предприятие в минувшие выходные, полицию тем не менее вызвали только в понедельник, 23 декабря.