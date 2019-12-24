Госбюро расследований Украины (ГБР) открыло уголовное дело против детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) за возможное вмешательство в составление экспертного заключения по делу Писарука—Бахматюка, передает УНИАН 24 декабря

НАБУ объявило в розыск экс-главу правления VAB Банка © пресс-служба НАБУ Отмечается, что об этом свидетельствует запись в Едином реестре досудебных расследований.

Дело возбуждено по факту составления возможно заведомо ложного заключения судебным экспертом по вероятным вмешательствам детективов НАБУ в деле председателя правления «Райффайзен Банк Аваль» Александра Писарука и экс-владельца «VAB Банка» Олега Бахматюка. Такие действия наказываются исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

В деле о рефинансировании «VAB Банка» НАБУ обвиняло экс-руководство банка в якобы неправдивой оценке залогового имущества в 1,8 миллиардов гривен (4,8 миллиардов рублей). И хотя уже были официальные выводы экспертиз, подтверждающие правильность оценки стоимости, от Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины и Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз, следствие НАБУ их проигнорировало и сослалось на свою экспертизу.

Открытое ГБР дело как раз и касается факта и обстоятельств проведения этой экспертизы, выводы которой никак не согласуются с выводами официальных экспертиз.