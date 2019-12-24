«Когда речь идет о гороскопе общественного деятеля, занимающего высокий пост, трудно отделить личные показатели гороскопа от служебных, так как президент всегда на работе. Поэтому утверждать, как именно реализуются эти показатели, каких событий жизни президента они будут касаться, трудно. Но то, что 2020 год будет крайне сложным для Владимира Зеленского, это однозначно», — сказала астролог.
По ее словам, напряженные аспекты гороскопа будут требовать от Зеленского преодолевать препятствия, прилагать дополнительные усилия, решать многочисленные возникающие проблемы и не дадут расслабиться.
«В его гороскопе на 2020 год нет позитивных аспектов, что обещает сложности во всех сферах его жизни. Потому наступающий год, без сомнения, станет одним из самых трудных лично для Владимира Зеленского», — отметила Халанская.
Она добавила, что окончание 2020 года принесет Зеленскому множество хлопот, которые могут сказаться в том числе на ухудшении самочувствия президента.