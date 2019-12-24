В гороскопе Владимира Зеленского на 2020 год нет позитивных аспектов планет, что обещает сложности во всех сферах его жизни. Об этом 24 декабря сообщила известная астролог Людмила Халанская, передает glavred.info

Цикл Черной Луны и Уран в доме власти. Астролог предсказал Украине новый Майдан © CC0, Pixabay сказала астролог.

По ее словам, напряженные аспекты гороскопа будут требовать от Зеленского преодолевать препятствия, прилагать дополнительные усилия, решать многочисленные возникающие проблемы и не дадут расслабиться.

«В его гороскопе на 2020 год нет позитивных аспектов, что обещает сложности во всех сферах его жизни. Потому наступающий год, без сомнения, станет одним из самых трудных лично для Владимира Зеленского», — отметила Халанская.

Она добавила, что окончание 2020 года принесет Зеленскому множество хлопот, которые могут сказаться в том числе на ухудшении самочувствия президента.