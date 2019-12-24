Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета нужно либо показать «железные доказательства», либо отпустить обвиняемых. Он написал об этом на своей странице в Facebook 23 декабря

Это был не Антоненко: адвокат опроверг версию полиции о куртке с принтом на убийце Шеремета © Facebook Андрей Антоненко Владислав Добош, который защищает подозреваемую в убийстве Шеремета Юлию Кузьменко, опроверг версию следствия о футболке с принтом, которая была главным доказательством против другого подозреваемого — лидера группы Riffmaster Андрея Антоненко.

После этого на дело Шеремета отреагировал Сенцов, который заявил, что хотел бы увидеть того «принципиального следователя», представившего доказательства, которые теперь опровергает сторона защиты.

«Или покажите железные доказательства, если они у вас таки есть, либо отпускайте обвиняемых, потому что та картина, которую нам нарисовали с самого начала, и так была неубедительной, а теперь вовсе начала рассыпаться», — написал он.

По делу Шеремета, которого убили в центре Киева в 2016 году, подозреваются пять человек: врач и волонтер Кузьменко, музыкант Антоненко, медсестра Яна Дугарь и супруги Инна и Владислав Грищенко. При этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков говорил, что не уверен, что собранных правоохранителями фактов достаточно, чтобы доказать вину этих людей.