По Днепру начал ходить украшенный новогодними рисунками трамвай. Об этом 24 декабря сообщил «Информатор»

«От старости решил самоуничтожиться»: в Киеве трамвай врезался в дерево © Украина.ру/Стрингер общественный транспорт выполняет рейсы по маршруту №1.

Его украсили гирляндами, рисунками снежинок и шариками, а также текстовыми поздравлениями.

Пассажиры заверяют, что от подобной инициативы у них поднимается настроение.