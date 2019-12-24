Праздничный общественный транспорт выполняет рейсы по маршруту №1.
Его украсили гирляндами, рисунками снежинок и шариками, а также текстовыми поздравлениями.
Пассажиры заверяют, что от подобной инициативы у них поднимается настроение.
Праздничный общественный транспорт выполняет рейсы по маршруту №1.
Его украсили гирляндами, рисунками снежинок и шариками, а также текстовыми поздравлениями.
Пассажиры заверяют, что от подобной инициативы у них поднимается настроение.
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