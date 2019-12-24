«От старости решил самоуничтожиться»: в Киеве трамвай врезался в дерево
«От старости решил самоуничтожиться»: в Киеве трамвай врезался в дерево
© Украина.ру/Стрингер
Праздничный общественный транспорт выполняет рейсы по маршруту №1. 

Его украсили гирляндами, рисунками снежинок и шариками, а также текстовыми поздравлениями.

Пассажиры заверяют, что от подобной инициативы у них поднимается настроение. 

 