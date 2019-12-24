Согласно предварительным данным, столкнулись четыре автомобиля, в результате чего пострадали три человека, которые были госпитализированы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и детали ДТП.
На сегодняшний день среди европейских стран Украина занимает первое место по уровню гибели пешеходов и пятое место по уровню смертности в ДТП на дорогах. Так, ежедневно в дорожно-транспортных происшествиях в стране гибнут 10-12 человек, что является одним из самых высоких показателей в регионе.