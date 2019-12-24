В ночь на вторник, 24 декабря, на Житомирской трассе произошло масштабное ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщается на Facebook-странице «Киев Оперативный»

Смертельное ДТП на Черниговщине: пассажиры автобуса рассказали о странном поведении водителя © ГСЧС

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и детали ДТП.

На сегодняшний день среди европейских стран Украина занимает первое место по уровню гибели пешеходов и пятое место по уровню смертности в ДТП на дорогах. Так, ежедневно в дорожно-транспортных происшествиях в стране гибнут 10-12 человек, что является одним из самых высоких показателей в регионе.