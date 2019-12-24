Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун 23 декабря на своей странице в Facebook посоветовала украинцам не переедать во время праздничного застолья и заменять вредные продукты теми, что содержат витамины

«Умеренность означает, что за все застолье вы пьете один маленький бокал вина, кружечку пива или рюмочку крепкого напитка. Что-то одно, и хватит. Лучше всего — не употреблять алкоголь вообще», — написала бывшая чиновница.

Она посоветовала запивать алкоголь водой, а не закусывать жирным, а также не забывать, что в спиртном содержится много калорий.

По словам Супрун, к ночным пиршествам большинство людей не привыкли, поэтому не стоит есть в Новый год и на Рождество. Она также порекомендовала не питаться у телевизора.

«Есть нужно осознанно, в тишине, медленно, и если и говорить, то мягко и о приятных вещах. В противном случае вы рискуете не почувствовать вкус, следовательно, пропустить момент, когда наелись, и плохо переваривать пищу из-за неприятной атмосферы», — отметила бывшая и.о. главы ведомства.

По ее словам, не стоит ставить на новогодний стол колбасу, магазинные соусы, торты и соки. Они вредны и увеличивают риск рака кишечника, атеросклероза, преддиабетического состояния, ожирения и кариеса.

Супрун советует самостоятельно запечь мясо или рыбу, заправить салат маслом и лимонным соком либо сметаной или йогуртом с горчицей, сделать яблочную шарлотку и выпить воды. Она также порекомендовала употреблять побольше овощей и не сидеть постоянно за столом.

«Лучше всего вовремя лечь спать или переключиться с еды на настольные игры, чтение, танцы, кино или пение колядок», — подытожила она.