Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора». Об этом сообщила пресс-служба главы государства 23 декабря

Баканов обсудил с бизнесменами взаимодействие с СБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В сообщении отмечено, что этот закон направлен на уменьшение коррупционных рисков в деятельности должностных лиц, которые проводят различные проверки в сфере бизнеса. Также законом усиливается защита потребителей, если они обнаружили какие-то «опасные непищевые продукты».

Кроме того, закон устанавливает четкие требования к проводящим проверки инспекторам, чтобы исключить большое число дублирующих друг друга проверок. Так, отныне прийти с проверкой инспекторы имеют право только в том случае, если у них есть документально подтвержденный факт того, что «продукция опасна, представляет риск и/или не соответствует установленным требованиям вследствие действий или бездействия производителя такой продукции».

Если во время проверки были зафиксированы нарушения, о них необходимо сообщить в течение 16 дней со дня проверки.

«Закон предусматривает ответственность субъектов хозяйствования в виде штрафов за нарушение законодательства в сфере рыночного надзора», — говорится в сообщении.

При этом инспекторам из сферы надзора запрещено проверять: ядерные установки, объекты, предназначенные для обращения с радиоактивными отходами, ядерные материалы, радиоактивные отходы, другие источники ионизирующего излучения, некоторые объекты строительства, драгоценные металлы и драгоценные камни и изделия из них.

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.