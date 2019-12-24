Финансовый магнат Джордж Сорос стоял за назначением четырех послов США на Украину. Об этом в опубликованном 23 декабря интервью журналу New York заявил адвокат президента США Рудольф Джулиани

Джулиани в начале декабря вернулся из Киева, где встречался бывшими высокопоставленными украинскими чиновниками.

После возвращения в США, адвокат выступил с рядом заявлений в американских СМИ.

«Все четыре посла в Киеве были ставленниками Сороса. И он активно пользуется услугами агентов ФБР», — утверждает Джулиани.

Джулиани обнародовал компромат, привезённый из Киева, а Зеленский ищет лоббистов для встречи с Трампом © Facebook, Радио Свобода Мари Йованович, котрая покинула свой пост в мае этого года по требованию Трампа, обвинившего ее в нелояльности.

Ранее Джулиани утверждал, что бывшего главу ГПУ Виктора Шокина дважды пытались отравить, а команда президента Украины Владимира Зеленского ищет выход на американского лидера Дональда Трампа через лоббистов.