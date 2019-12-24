Джулиани в начале декабря вернулся из Киева, где встречался бывшими высокопоставленными украинскими чиновниками.
После возвращения в США, адвокат выступил с рядом заявлений в американских СМИ.
«Все четыре посла в Киеве были ставленниками Сороса. И он активно пользуется услугами агентов ФБР», — утверждает Джулиани.
Кроме того, Сорос контролировал экс-посла Мари Йованович, котрая покинула свой пост в мае этого года по требованию Трампа, обвинившего ее в нелояльности.
Ранее Джулиани утверждал, что бывшего главу ГПУ Виктора Шокина дважды пытались отравить, а команда президента Украины Владимира Зеленского ищет выход на американского лидера Дональда Трампа через лоббистов.