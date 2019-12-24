Экс-нардеп Украины Надежда Савченко призвала спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова не допустить принятия земельного закона. Она написала об этом на своей странице в Facebook 23 декабря

Гужва: «Рада ушла на каникулы, не приняв закон о земле и не продлив мораторий» © скриншот с видео NewsOne

По словам Савченко, с 1 января 2020 года в неупорядоченном законодательстве Украины могут начать работать «дикие схемы, которые позволят ушлым дельцам украсть землю украинцев для олигархов и для иностранцев». В связи с этим она призвала Разумкова прислушаться к ее плану.

Экс-нардеп считает, что спикеру парламента необходимо созвать внеочередную сессию, пойти наперекор президенту и вызвать на срочный отчет правительство, чтобы продемонстрировать, что Украина — парламентско-президентская республика.

Она также посоветовала заранее подумать над тем, где взять голоса для продления моратория на продажу земли, ведь пропрезидентская партия «Слуга народа», составляющая монобольшинство в парламенте, скорее всего не пойдет на такой шаг.

«Если председатель Верховной Рады сможет показать, что у него есть "яйца", и спасет ситуацию, то, возможно, украинцы увидят в нем следующего президента. Иначе мы дадим повод всем нашим соседям и партнерам разорвать нас на куски», — заявила Савченко.

Ранее депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко подал законопроект о продлении моратория на продажу земли до 1 октября 2020 года. По его словам, из-за того, что Рада отменила мораторий, но не приняла законопроект о рынке земли, с 1 января 2020 года будут внедрены непонятные правила ее продажи.