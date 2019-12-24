Украинская сторона работает над системой договоров, которые минимизируют или полностью исключат риск того, что «Газпром» после отказа «Нафтогаза Украины» от исков к российской компании откажется от договоренностей по транзиту. Об этом 23 декабря заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко в интервью телеканалу Hromadske

«Витренко предлагает нам расплачиваться за его некомпетентность и коррупцию» – Гольдарб © РИА Новости, Екатерина Чеснокова сказал он.

Витренко добавил, что в «Нафтогазе» рассчитывают на поддержку европейских партнеров и политическую поддержку со стороны руководства Украины для подписания документов уже на этой неделе.

На прошлой неделе «Газпром» и «Нафтогаз» договорились об условиях и объеме транзитных поставок газа в Европу. Контракт будет подписан на пять лет, а объем транзита составит 225 млрд кубометров. Соглашение предусматривает сокращение поставок. В 2020 году их объем составит 65 млрд кубических метров, а затем снизится до 40 млрд кубометров.