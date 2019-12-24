«Это очень сложное такое дело, поэтому есть риск того, что даже эти договоренности, которые были достигнуты, они не будут реализованы. <…> Я надеюсь, что конструктивная, добросовестная работа со всех сторон сделает так, чтобы этого не произошло», — сказал он.
Витренко добавил, что в «Нафтогазе» рассчитывают на поддержку европейских партнеров и политическую поддержку со стороны руководства Украины для подписания документов уже на этой неделе.
На прошлой неделе «Газпром» и «Нафтогаз» договорились об условиях и объеме транзитных поставок газа в Европу. Контракт будет подписан на пять лет, а объем транзита составит 225 млрд кубометров. Соглашение предусматривает сокращение поставок. В 2020 году их объем составит 65 млрд кубических метров, а затем снизится до 40 млрд кубометров.