Оперативную группу Службы безопасности Украины (СБУ), в которую входили четыре офицера, расстреляли в окрестностях города Виноградов в Закарпатье. Об этом 23 декабря сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в СБУ

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Отмечается, что инцидент произошел около двух недель назад, однако известно о нем стало только сейчас.

На участке, где случилось убийство, местные контрабандисты выкупили и построили множество частных домовладений и через них осуществляли контрабанду с Украины.

«Спецслужба слила информацию местным бандитам о прибытии спецгруппы оперативников. После того как с опергруппой была потеряна связь, их начали искать. И нашли мертвыми, все тела были со следами пыток», — пишет издание.

Людей убили контрольными выстрелами в голову.

В СБУ сначала официально не комментировали информацию. Однако поздно вечером спикер Службы Елена Гитлянская опровергла ее на своей странице в Facebook.

«Уважаемые журналисты, не распространяйте фейк о "расстреле группы СБУ в Закарпатье". Это полный бред!» — написала Гитлянская.