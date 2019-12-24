Убитыми оказались три офицера столичного главка и прикомандированный к ним сотрудник районного управления спецслужбы. Они выполняли задание по документации контрабанды через так называемый частный участок границы Украины с Венгрией и Румынией.
Отмечается, что инцидент произошел около двух недель назад, однако известно о нем стало только сейчас.
На участке, где случилось убийство, местные контрабандисты выкупили и построили множество частных домовладений и через них осуществляли контрабанду с Украины.
«Спецслужба слила информацию местным бандитам о прибытии спецгруппы оперативников. После того как с опергруппой была потеряна связь, их начали искать. И нашли мертвыми, все тела были со следами пыток», — пишет издание.
Людей убили контрольными выстрелами в голову.
В СБУ сначала официально не комментировали информацию. Однако поздно вечером спикер Службы Елена Гитлянская опровергла ее на своей странице в Facebook.
«Уважаемые журналисты, не распространяйте фейк о "расстреле группы СБУ в Закарпатье". Это полный бред!» — написала Гитлянская.