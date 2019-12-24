Немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру, опубликованном в понедельник, 23 декабря, прокомментировал ситуацию с санкциями США относительно строящегося газопровода «Северный поток-2», данные меры, по мнению ряда экспертов, могут ударить по экономике ФРГ

«Американцы сейчас жестко стоят на позиции унизить Россию и Германию. Они не хотят, чтобы этот "Поток" был достроен. Пока они действуют юридическими методами», — заявил он.

Немецкий эксперт Рар: США с помощью санкций могут ставить европейцев на колени © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Я очень надеюсь, что только юридическими баталиями здесь отделаемся, потому что тогда все не так страшно», — добавил эксперт.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал американский оборонный бюджет, который ввел в действие механизм против компаний, задействованных в строительстве подводной части «Северного потока-2». При этом проект оборонного бюджета предусматривал, что те компании, которые добровольно выйдут из российского инфраструктурного проекта, не подвергнутся санкциям.

В субботу, 21 декабря, швейцарская компания Allseas, суда которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода «Северный поток-2», официально заявила об остановке работ. Швейцарцы признали, что их действия были обусловлены началом санкций США относительно проекта из РФ.