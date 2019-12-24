«Американцы сейчас жестко стоят на позиции унизить Россию и Германию. Они не хотят, чтобы этот "Поток" был достроен. Пока они действуют юридическими методами», — заявил он.
Однако по его мнению, газопровод будет достроен.
«Я очень надеюсь, что только юридическими баталиями здесь отделаемся, потому что тогда все не так страшно», — добавил эксперт.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал американский оборонный бюджет, который ввел в действие механизм против компаний, задействованных в строительстве подводной части «Северного потока-2». При этом проект оборонного бюджета предусматривал, что те компании, которые добровольно выйдут из российского инфраструктурного проекта, не подвергнутся санкциям.
В субботу, 21 декабря, швейцарская компания Allseas, суда которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода «Северный поток-2», официально заявила об остановке работ. Швейцарцы признали, что их действия были обусловлены началом санкций США относительно проекта из РФ.