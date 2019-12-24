Кризис в металлургии Украины привел к тому, что украинская промышленность впала в стагнацию, для выхода из которой глава «Украинского аналитического центра» Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру предложил три пути

По словам эксперта, ситуация может стабилизироваться, если торговая война между США и Китаем закончится, и спрос на металл на мировых рынках вырастет.

«Второе, возможно, удастся восстановить нормальные деловые отношения с Россией, а не вводить санкции. Тогда может идти речь о поставках. Ну и если бы на Украине запустилось ипотечное кредитование и запустилось строительство. Потому что, если есть строительство, спрос на металл всегда растет», — рассказал Александр Охрименко.