По словам эксперта, ситуация может стабилизироваться, если торговая война между США и Китаем закончится, и спрос на металл на мировых рынках вырастет.
«Второе, возможно, удастся восстановить нормальные деловые отношения с Россией, а не вводить санкции. Тогда может идти речь о поставках. Ну и если бы на Украине запустилось ипотечное кредитование и запустилось строительство. Потому что, если есть строительство, спрос на металл всегда растет», — рассказал Александр Охрименко.
Украинские металлурги по сравнению с ноябрем прошлого года сократили производство стали на 20,1%. По данным Всемирной ассоциации производителей стали, в мировом рейтинге Украина опустилась на 15-м месте.