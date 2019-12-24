Потеряв рынок России, Украина рискует остаться без металлургической промышленности. Об этом 23 декабря в интервью изданию Украина.ру рассказал глава «Украинского аналитического центра» Александр Охрименко

Деградация. Украина катастрофически теряет промышленность и высокотехнологические отрасли © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Если так будет дальше продолжаться, думаю, придется резать на металлолом украинские заводы, металлургические, я имею в виду… Завод есть, есть металл, а куда этот металл девать? Этот риск существует. В результате Украине не нужно столько металла. Его некуда девать. Произвести можно, но продать некому», — считает эксперт.

Украинские металлурги по сравнению с ноябрем прошлого года сократили производство стали на 20,1%. По данным Всемирной ассоциации производителей стали, в мировом рейтинге Украина опустилась на 15 месте.