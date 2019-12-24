Крупнейшие металлургические предприятия Украины вынуждены сворачивать объемы производства, так как спрос на металл в мире очень низкий. Об этом 23 декабря в интервью изданию Украина.ру рассказал глава «Украинского аналитического центра» Александр Охрименко

Украинские металлурги по сравнению с ноябрем прошлого года сократили производство стали на 20,1%.

«Это связано прежде всего с [торговой] войной между Китаем и США. То есть война между Китаем и США влияет на мировую экономику, из-за этого автоматически уменьшился спрос на продукцию машиностроения и так далее. Большая часть металла, который производится на Украине, идет на экспорт. Нет экспорта — нет металла», — рассказал Александр Охрименко.

Эксперт Охрименко о кризисе в металлургии Украины: Заводы придётся резать на металлолом © Евгений Котенко, РИА Новости Украина Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Вадима Новинского.

По данным Всемирной ассоциации производителей стали, в мировом рейтинге Украина оказалась на 15-м месте.