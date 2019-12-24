Украинские металлурги по сравнению с ноябрем прошлого года сократили производство стали на 20,1%.
«Это связано прежде всего с [торговой] войной между Китаем и США. То есть война между Китаем и США влияет на мировую экономику, из-за этого автоматически уменьшился спрос на продукцию машиностроения и так далее. Большая часть металла, который производится на Украине, идет на экспорт. Нет экспорта — нет металла», — рассказал Александр Охрименко.
По его словам, сильнее всего последствия торговой войны между Китаем и США ощутили на себе предприятия олигархов Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Вадима Новинского.
По данным Всемирной ассоциации производителей стали, в мировом рейтинге Украина оказалась на 15-м месте.