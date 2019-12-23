В понедельник контактная группа по Донбассу в формате видеоконференции обсуждала вопрос обмена пленными. Представители РФ и Украины после встречи заявили, что стороны конфликта согласовали условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года.
«Решение об обмене бывших беркутовцев приняло высшее руководство страны, говорят собеседники… Так, 24 декабря должно состояться судебное заседание по делу… на нем прокуроров и обязывают изменить меру пресечения обвиняемым», — говорится в сообщении телеканала.