Киев планирует передать в рамках обмена с самопровозглашенными республиками Донбасса бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», обвиняемых по делу о «Евромайдане», сообщил в понедельник, 23 декабря, сайт общественного телевидения Украины со ссылкой на свои источники

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