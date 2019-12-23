Посол рассказал, что на сегодняшний день количество украинских телепрограмм, получивших разрешение на вещание в Беларуси, составляет уже шесть. Среди них, помимо «UATV», это «KVARTAL TV», «FILMUADRAMA», «STAR Cinema», «STAR Family», «BOLT».
В Белоруссии традиционно широко транслируются кинофильмы и телесериалы украинского производства. На телеканалах Белтелерадиокомпании с 1 января по 3 декабря 2019 г. было показано 680 часов украинских сериалов, в их числе «Сваты» и «Слуга народа».
«Для нас немаловажной является и договоренность об официальном участии украинских артистов в Славянском базаре в Витебске в рамках отдельного дня… Культурное сотрудничество должно развиваться, по-моему, это не подлежит сомнению!» — заявил он.