Белоруссия любит и хорошо понимает украинскую культуру, поэтому ждет украинских артистов и официальных лиц на Славянском базаре в 2020 году. Об этом 23 декабря рассказал в интервью «Укринформу» чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол

«Лучший продукт в Украине - сало!» Посол Белоруссии в Киеве о продовольствии двух стран © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

В Белоруссии традиционно широко транслируются кинофильмы и телесериалы украинского производства. На телеканалах Белтелерадиокомпании с 1 января по 3 декабря 2019 г. было показано 680 часов украинских сериалов, в их числе «Сваты» и «Слуга народа».

«Для нас немаловажной является и договоренность об официальном участии украинских артистов в Славянском базаре в Витебске в рамках отдельного дня… Культурное сотрудничество должно развиваться, по-моему, это не подлежит сомнению!» — заявил он.