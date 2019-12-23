Энергоснабжение шести шахт государственного предприятия «Львовуголь» восстановлено. Об этом 23 декабря, в понедельник, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook

«После невероятных усилий на шахтах ГП «Львовуголь» восстановлено энергоснабжение… Однако запустить шахты в работу не так просто: необходимо исследовать состояние горных выработок, их розгазуваты, откачать воду, проверить на обеспечение техники безопасности — только после этого можно приступать к работам в подземных условиях», — написал Волынец.

Во Львовской области затопило шесть шахт – профсоюз горняков © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Так или иначе, работы на 6 шахтах ГП «Львовуголь» были сорваны. Экстренно эвакуировали рабочих третьей смены, четвертая смена (вчера), первая (сегодня) — не вышли в забой», — напомнил он об утренней аварии.

В ночь на 23 декабря без электроэнергии остались шесть шахт предприятия «Львовуголь». Были обесточены подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания.