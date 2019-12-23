Сокол отметил, что Белоруссия заинтересована в сотрудничестве по этому направлению не только с Украиной, но и с другими странами тоже. По его словам, это был бы взаимовыгодный проект.
Сокол также рассказал, что в прошлом месяце он был на «Южном машиностроительном заводе» в Днепре и встречался с его генеральным директором Сергеем Войтом. Он выразил восторг тем, что предприятие сохранило свой костяк и продолжает производить высокотехнологичную продукцию мирового уровня, востребованную в Канаде и США.
«Беларуси в принципе интересен опыт Украины в этой области. Нам удалось состыковать ведущих руководителей обеих стран, а какими будут их договоренности, сейчас, наверное, говорить еще рано», — сказал он.