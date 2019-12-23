Белоруссия заинтересована в помощи Украины в развитии отрасли ракетостроения, но пока никаких договоренностей нет. Об этом 23 декабря рассказал в интервью «Укринформу» чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол

Депутат Верховной Рады: Лучшие ракетостроители Украины уезжают в Россию © РИА Новости, Олег Урусов | Перейти в фотобанк

Сокол также рассказал, что в прошлом месяце он был на «Южном машиностроительном заводе» в Днепре и встречался с его генеральным директором Сергеем Войтом. Он выразил восторг тем, что предприятие сохранило свой костяк и продолжает производить высокотехнологичную продукцию мирового уровня, востребованную в Канаде и США.

«Беларуси в принципе интересен опыт Украины в этой области. Нам удалось состыковать ведущих руководителей обеих стран, а какими будут их договоренности, сейчас, наверное, говорить еще рано», — сказал он.