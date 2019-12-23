Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в понедельник, 23 декабря, заявил, что Китай призывает США «заниматься своими делами» и прекратить вмешательство в его внутреннюю политику под предлогом защиты свободы вероисповедания Об этом пишет РИА Новости

Ранее госдепартамент США признал Бирму, Китай, Эритрею, Иран, Северную Корею, Пакистан, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан «странами, которые вызывают особую озабоченность» из-за систематических продолжающихся нарушений свободы.

«Только китайский народ имеет право высказываться относительно ситуации с соблюдением свободы вероисповедания в Китае. Китайская сторона настоятельно призывает США трезво оценивать и уважать факты, заниматься своими делами и не вмешиваться во внутренние дела Китая под предлогом религии», — заявил на брифинге Гэн Шуан.

Китай ввел санкции против США и их организаций из-за ситуации в Гонконге © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Китайская сторона выступает решительно против этого», — заявил Гэн Шуан.

Напомним, американские СМИ часто пишут о том, что, по их данным, происходят притеснения уйгур-мусульман в том числе по религиозному признаку в КНР.