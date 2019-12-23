Киевский апелляционный суд оставил под стражей музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета. Прямую трансляцию заседания, которое состоялось 23 декабря, вело Радио Свобода

Убийство со многими неизвестными: что скрывает дело Шеремета и при чём здесь СБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк просили заменить содержание под стражей на домашний арест.

20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет.

Подозрение в убийстве спустя более чем три года было выдвинуто военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также ветерану так называемой АТО Андрею Антоненко.

Кузьменко и Антоненко были арестованы на 2 месяца, Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.