Адвокаты Антоненко просили заменить содержание под стражей на домашний арест.
20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет.
Подозрение в убийстве спустя более чем три года было выдвинуто военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также ветерану так называемой АТО Андрею Антоненко.
Кузьменко и Антоненко были арестованы на 2 месяца, Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.