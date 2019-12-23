Текущий год показал продолжение рост товарооборота между Украиной и Белоруссией. Об этом 23 декабря рассказал в интервью «Укринформу» чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол

При этом украинский экспорт по темпам роста существенно опережает белорусский. Белорусский экспорт в Украину за указанный период вырос на 0,4% и составил $3,5 млрд, а украинский экспорт в Белоруссию вырос на 21,2%- до $1,4 млрд.

«Экспорт белорусских товаров в Украину без учета нефтепродуктов, азотных и калийных удобрений составил 1467 млн долларов. То есть уже можно говорить о некотором паритете. Такой уверенный рост украинского экспорта демонстрирует, что наши украинские коллеги настроены решительно. И мы приветствуем их усилия по расширению сотрудничества с Республикой Беларусь», — сказал он.

При этом Сокол отметил, что в 2019 году «подвела ситуация с «загрязненной» нефтью». Как результат, белорусский экспорт пока остается в объемах прошлого года, а товарооборот по итогам 2019 года составит порядка $6 млрд.