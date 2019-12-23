Ранее сообщалось, что во время обыска в жилище Антоненко была найдена половина противопехотной мины МОН-50.
«В подрыве автомобиля Павла Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого нашли в изъятой у Андрея Антоненко мине. Такой вывод сделали следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы. Исследования проводили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на корпусе и внутри самой мины найдены смешанные биологические следы, их принадлежность будут устанавливать специалисты.
Подозреваемый отказался объяснять происхождение предмета и цель его хранения, а также участвовать в следственных экспериментах и давать показания.
Ранее сообщалось, что подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета, автомобиль которого был взорван летом 2016 года, объявили военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также ветерану так называемой АТО, музыканту Андрею Антоненко.