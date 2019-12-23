Для создания взрывного устройства, которое было заложено под автомобиль журналиста Павла Шеремета, использовалось то же вещество, остатки которого нашли в квартире музыканта Андрея Антоненко. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщила в Facebook пресс-служба Нацполиции

Ранее сообщалось, что во время обыска в жилище Антоненко была найдена половина противопехотной мины МОН-50.

«В подрыве автомобиля Павла Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого нашли в изъятой у Андрея Антоненко мине. Такой вывод сделали следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы. Исследования проводили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины», — говорится в сообщении.

Убийство со многими неизвестными: что скрывает дело Шеремета и при чём здесь СБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Подозреваемый отказался объяснять происхождение предмета и цель его хранения, а также участвовать в следственных экспериментах и давать показания.

Ранее сообщалось, что подозрение в убийстве журналиста Павла Шеремета, автомобиль которого был взорван летом 2016 года, объявили военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также ветерану так называемой АТО, музыканту Андрею Антоненко.