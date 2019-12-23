Украина не должна переживать из-за тесных отношений Белоруссии и России. Об этом 23 декабря, в понедельник, рассказал в интервью «Укринформу» чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол

Белорусский эксперт рассказал, помешает ли Украина интеграции с РФ © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко во время встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским на Форуме регионов в Житомире пообещал, что Украина никогда не будет иметь проблем с территории Белоруссии.

«Я считаю, что слово президента Республики Беларусь — это и есть гарантия!.. В то же время мы вынуждены были усилить охрану украинско-белорусской границы на участках Гомель, Пинск, Брест. Но эти меры носят исключительно защитный характер», — заявил он.

При этом Сокол отметил, что, по некоторым оценкам, на территории Украины в свободном обращении есть несколько миллионов единиц оружия. Поэтому, по его словам, стоит предпринимать меры по усилению режима охраны государственной границы.

Кроме того, Сокол заявил, что пограничные ведомства обоих государств между собой достаточно тесно взаимодействуют, поэтому в вопросе безопасности нет причин для настороженности.