Кубок Всемирной федерации боевого самбо (WCSF), посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне и освобождению города Калинина (ныне Тверь), состоялся в Твери еще 15 декабря, однако только сейчас на него обратили внимание в Сети.
В чемпионате принимали участие спортсмены из более чем 30 стран мира, в том числе Украины, России и Донецкой Народной Республики.
«Украинские спортсмены снова пробили днище. Соревнования в Твери, обнимашки с россиянами, и в одном строю с представителями террористической организации "ДНР". Браво Минспорта», — написал на своей странице в Twitter украинский блогер.
Українські спортсмени знову пробили дніще. Змагання в Твері, обнімашки з росіянами та в одному строю з представниками терористичної організації "ДНР". Браво МінСпорту.https://t.co/pYDPpem9xO— Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) December 22, 2019
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Украинских спортсменов, среди которых были дети и подростки, он назвал «манкуртами» и «будущими титуханами». В комментариях к публикации пользователи соцсети также заявили, что участвовавшие в соревнованиях украинцы опозорили всю страну.