Министр спорта ДНР: Наша футбольная сборная может претендовать на призовое место в Кубке Европы
Министр спорта ДНР: Наша футбольная сборная может претендовать на призовое место в Кубке Европы
© Facebook, Футбольный Союз Донецкой Народной Республики
Кубок  Всемирной федерации боевого самбо (WCSF), посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне и освобождению города Калинина (ныне Тверь), состоялся в Твери еще 15 декабря, однако только сейчас на него обратили внимание в Сети.

В чемпионате принимали участие спортсмены из более чем 30 стран мира, в том числе Украины, России и Донецкой Народной Республики.

«Украинские спортсмены снова пробили днище. Соревнования в Твери, обнимашки с россиянами, и в одном строю с представителями террористической организации "ДНР". Браво Минспорта», — написал на своей странице в Twitter украинский блогер.

Украинских спортсменов, среди которых были дети и подростки, он назвал «манкуртами» и «будущими титуханами». В комментариях к публикации пользователи соцсети также заявили, что участвовавшие в соревнованиях украинцы опозорили всю страну.