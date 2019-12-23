Украинский блогер назвал детей и подростков, участвовавших в чемпионате по боевому самбо в Твери, «будущими титушками», так как те посмели стоять в одном ряду со спортсменами из России и ДНР. Об этом блогер Анатолий Штирлиц 22 декабря написал на своей странице в Twitter

Министр спорта ДНР: Наша футбольная сборная может претендовать на призовое место в Кубке Европы © Facebook, Футбольный Союз Донецкой Народной Республики

В чемпионате принимали участие спортсмены из более чем 30 стран мира, в том числе Украины, России и Донецкой Народной Республики.

«Украинские спортсмены снова пробили днище. Соревнования в Твери, обнимашки с россиянами, и в одном строю с представителями террористической организации "ДНР". Браво Минспорта», — написал на своей странице в Twitter украинский блогер.

Українські спортсмени знову пробили дніще. Змагання в Твері, обнімашки з росіянами та в одному строю з представниками терористичної організації "ДНР". Браво МінСпорту.https://t.co/pYDPpem9xO

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Украинских спортсменов, среди которых были дети и подростки, он назвал «манкуртами» и «будущими титуханами». В комментариях к публикации пользователи соцсети также заявили, что участвовавшие в соревнованиях украинцы опозорили всю страну.