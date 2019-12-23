«Бессмысленно сейчас анализировать то, каким образом принимались те или иные судебные решения. Мы исходим из того, что это судебные решения, принятые уполномоченным на тот момент Стокгольмским арбитражным институтом. Хотя совершенно очевидно, что при принятии этих решений не обошлось без политики — это было зафиксировано, по сути, непосредственно в тексте (судебного решения. — Ред.)», — заявил Медведев.
Премьер отметил, что это решение компетентного суда, подлежащее исполнению, поэтому его анализ лишен смысла.