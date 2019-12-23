Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что в принятии решения Стокгольмского арбитража по газовому спору с Украиной без политики не обошлось. Об этом 23 декабря он сказал на совещании с вице-премьерами, говоря о принятых ранее судебных решениях в газовом споре с Украиной, передает «РИА Новости»

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