Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Высший антикоррупционный суд арестовать имущество бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербины, который подозревается в вымогательстве взятки. Об этом 23 декабря сообщают «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда

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