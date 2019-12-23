Шестеро сотрудников НАПК перед увольнением «выплатили» себе сотни тысяч гривен «помощи»
Шестеро сотрудников НАПК перед увольнением «выплатили» себе сотни тысяч гривен «помощи»
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«Детектив Национального антикоррупционного бюро просил суд о наложении ареста на имущество Щербины. Но суд, в свою очередь, решил отправить ходатайство на доработку», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Щербина требовал 150 тысяч долларов взятки за закрытие дела Государственного бюро расследований.

 