Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Высший антикоррупционный суд арестовать имущество бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербины, который подозревается в вымогательстве взятки. Об этом 23 декабря сообщают «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда
«Детектив Национального антикоррупционного бюро просил суд о наложении ареста на имущество Щербины. Но суд, в свою очередь, решил отправить ходатайство на доработку», — говорится в сообщении.
По данным следствия, Щербина требовал 150 тысяч долларов взятки за закрытие дела Государственного бюро расследований.
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