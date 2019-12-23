После ухода судов швейцарской компании Allseas строительство «Северного потока – 2» затянется, но не остановится, уверен сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт по энергетике Марунич: Строительство «Северного потока-2» затянется, но не остановится © РИА Новости, Владимир Трефилов

По словам эксперта, пока что нельзя утверждать, что суда окончательно прекратили работу над трубопроводом, — компания должна оценить юридические последствия введения санкций.

«Если эти суда уйдут, то строительство «Северного потока – 2», конечно, затянется, это очевидно. Если швейцарцы не продолжат этот контракт, то будут штрафные санкции, потому что они должны были завершить работы. Все это растянется во времени, конечно. Но все равно, я думаю, его однозначно достроят. Ну, может, на несколько месяцев или на год позже, но достроят», — отметил Марунич.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против его строительства выступают многие европейские страны, а также США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.