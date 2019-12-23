Ранее сообщалось, что суда швейцарской компании Allseas, которые прокладывали трубы газопровода «Северный поток — 2», покинули Балтийское море из-за санкций США, которые вступили в силу в ночь на 21 декабря.
По словам эксперта, пока что нельзя утверждать, что суда окончательно прекратили работу над трубопроводом, — компания должна оценить юридические последствия введения санкций.
«Если эти суда уйдут, то строительство «Северного потока – 2», конечно, затянется, это очевидно. Если швейцарцы не продолжат этот контракт, то будут штрафные санкции, потому что они должны были завершить работы. Все это растянется во времени, конечно. Но все равно, я думаю, его однозначно достроят. Ну, может, на несколько месяцев или на год позже, но достроят», — отметил Марунич.
Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против его строительства выступают многие европейские страны, а также США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.